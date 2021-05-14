Генменеджер «Ак Барса» Якубов - об уходе Яруллина: Для клуба это очень болезненный удар

Генменеджер «Ак Барса» Рафик Якубов прокомментировал уход из клуба защитника Альберта Яруллина.

«Для клуба это очень болезненный удар. Яруллин - это игрок основного состава, топ-хоккеист, лидер команды в раздевалке и на льду. Честный, добросовестный, верующий парень.

Скажу, что сделали все, чтобы оставить Альберта. Мы делали ему достойное предложение, давали контракт на три года, но Яруллин все равно подписал контракт с «Трактором». Как он объяснил, ему захотелось сменить обстановку», - приводит слова Якубова «СЭ».

Отметим, что Яруллин в завершившемся регулярном чемпионате КХЛ провел 42 матча, набрав 16 (2+14) очков. В 13 играх плей-офф на счету хоккеиста одна шайба и пять результативных передач.

Напомним, защитник также выступал за «Нефтяник», «Нефтехимик», «Барс» и «Атлант».