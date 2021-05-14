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14 мая 14:12
автор: Степан Шереметьев

Зарипов подпишет новый контракт с «Ак Барсом»

Прежнее соглашение истекло 30 апреля.

Генменеджер «Ак Барса» Рафик Якубов заявил, что нападающий Данис Зарипов останется в команде и заключит новый контракт.

«Данис сейчас находится в Вене на обследовании. Как только врачи подтвердят, что у него все в порядке, так мы сразу заключим с ним контракт. Зарипов остается в «Ак Барсе», - приводит слова Якубова «СЭ».

Напомним, что предыдущее соглашение 40-летнего форварда с казанским клубом истекло 30 апреля.

Добавим, Зарипов является единственным пятикратным обладателем Кубка Гагарина. Он трижды выигрывал трофей с «Ак Барсом» и два раза с магнитогорским «Металлургом».

источник: «Спорт-Экспресс»
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