«Авангард» подписал новые контракты с тренерским штабом

Как сообщает пресс-служба «ястребов», действующие соглашения продлены с тренером Дмитрием Рябыкиным (на один сезон), наставником вратарей Сергеем Заягиным (на два года) и ассистентом видеотренера Петерисом Громсом (на один год).

Жак Клутье и Алдис Аболиньш имеют действующие контракты.

Тренерский штаб омичей покинул Константин Шафранов, однако клуб уже подыскал ему замену. Имя нового специалиста пока не разглашается.

Напомним, в минувшем сезоне «Авангард» впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.