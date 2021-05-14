НХЛ включила Капризова и Сорокина в список новичков, которые могут проявить себя в плей-офф

Официальный сайт НХЛ назвал новичков лиги, которые могут ярко проявить себя в плей-офф.

Среди них оказались двое россиян: форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов и голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин.

Помимо наших хоккеистов в список вошли Коул Кофилд из «Монреаль Канадиенс», Алекс Неделькович из «Каролина Харрикейнз», Ээли Толванен из «Нэшвилл Предаторз» и Зак Уайтклауд из «Вегас Голден Найтс».

Напомним, что в первом раунде плей-офф «Миннесота» сыграет с «Вегасом», а «Айлендерс» встретятся с «Питтсбургом». Первые встречи состоятся 16 мая.