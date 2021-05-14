Генменеджер «Оттавы»: Зуб - один из лучших защитников команды, ожидаем от него дальнейшего развития

Генеральный менеджер «Оттавы» Пьер Дорион дал комментарий после подписания нового двухлетнего контракта с защитником Артемом Зубом.

«Артем провел отличный первый год в Северной Америке. Он зарекомендовал себя надежным игроком, поэтому Зуб заслуженно признан одним из четырех лучших защитников команды. Ожидаем от него совершенствования и надежности в защите», - приводит слова Дориона официальный сайт «Сенаторз».

Отметим, что в 47 матчах регулярного чемпионата НХЛ хоккеист набрал 14 (3+11) очков. «Оттава» заняла пятое место в Северном дивизионе, не попав в плей-офф Кубка Стэнли.

Напомним, что ранее Зуб выступал за СКА и «Амур».