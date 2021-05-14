«Я чувствую себя на льду хорошо». Кучеров оценил свою физическую форму перед началом плей-офф НХЛ

Нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров рассказал о своем физическом состоянии накануне плей-офф НХЛ сезона-2020/21.

Напомним, что в нынешнем регулярном чемпионате 27-летний россиянин не провел ни одной игры за «молний» – игрок восстанавливался после декабрьской операции на бедре.

– Я чувствую себя на льду хорошо. Я считаю, что стал сильнее и лучше, чем раньше, – приводит слова Кучерова журналист портала The Athletic Джо Смит.

В своей карьере в НХЛ российский форвард отыграл 515 матчей, набрав 547 (221+326) очков. В прошлом сезоне он вместе с «Тампой» стал обладателем Кубка Стэнли.

В первом раунде плей-офф «Лайтнинг» сыграют против «Флориды Пантерз». Первая игра между командами состоится в ночь на 17 мая.