Официально: Бобков подписал однолетний контракт с «Ак Барсом»

Пресс-служба «Ак Барса» объявила о подписании контракта с бывшим голкипером «Авангарда» Игорем Бобковым.

По информации источника, соглашение 30-летнего россиянина с клубом из Татарстан рассчитано на один сезон.

– Очень рад попасть в один из топовых клубов лиги, который всегда борется за самые высокие места. Я хорошо знаю Бурмистрова и Билялова, они и другие знакомые ребята рассказывали много хорошего о клубе, болельщиках и городе. У «Ак Барса» может быть только одна цель – Кубок Гагарина. И моя задача – сделать все возможное для этого, – цитирует Бобкова официальный сайт казанцев.

Напомним, что российский вратарь защищал цвета «Авангарда» с 2018 по 2021 год. В прошлом сезоне он вместе с командой стал обладателем Кубка Гагарина. В общей сложности на счету хоккеиста 159 проведенных матчей за омичей в КХЛ – его средний процент отраженных бросков составил 91,4.

Ранее голкипер выступал за «Адмирал» и магнитогорский «Металлург».