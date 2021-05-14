Генеральный менеджер «Ак Барса»: Бобков – солидный вратарь, соответствующий уровню топ-клуба КХЛ

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов поделился мнением по поводу перехода в казанскую команду голкипера Игоря Бобкова.

Напомним, что 30-летний хоккеист подписал однолетний контракт с клубом из Татарстана.

– Мы рады видеть Игоря в составе «Ак Барса». Это солидный вратарь, соответствующий уровню топ-клуба КХЛ. Для нас важно иметь российскую бригаду разноплановых вратарей. Бобков в хорошем возрасте – это опытный игрок, уже ставший обладателем Кубка Гагарина, и готовый повторить успех. Уверены, что Игорь готов составить сильный тандем с Биляловым, – приводит слова Якубова клубная пресс-служба казанцев.

Ранее Бобков защищал цвета «Авангарда» с 2018 по 2021 год. В прошлом сезоне он вместе с командой стал обладателем Кубка Гагарина. В общей сложности на счету хоккеиста 159 проведенных матчей за омичей в КХЛ – его средний процент отраженных бросков составил 91,4.

Также в своей карьере голкипер выступал за «Адмирал» и магнитогорский «Металлург».