Гол и передача Михеева не помогли «Торонто» обыграть «Виннипег»

«Виннипег Джетс» на домашнем льду нанес поражение «Торонто Мэйпл Лифс» со счетом 4:2 (0:1, 2:1, 2:0).

В составе хозяев дубль оформил Кайл Коннор, по одной шайбе забросили Мэйсон Эпплтон и Дженсен Харкинс. В стане «Торонто» голы на счету Пьера Энгвалля и Ильи Михеева. Для российского нападающего эта шайба стала седьмой в сезоне. За 15 минут 58 секунд, проведенных на льду, он записал на свой счет также результативную передачу.

В итоге «Торонто» завершило регулярный сезон на первом месте в Северном дивизионе, «Виннипег» - на третьем. В плей-офф «Мэйпл Лифс» сразятся с «Монреаль Канадиенс», матчи состоятся 20, 22, 24 и 25 мая (дополнительные даты: 27, 29 и 31 мая). «Джетс» сыграют с «Эдмонтон Ойлерз» 19, 21, 23 и 24 мая (если потребуется: 26, 28 и 30 мая).