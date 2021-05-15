Овечкин - о контракте с «Вашингтоном»: Меня это не волнует. Мы хотим завоевать еще один Кубок Стэнли

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал старт плей-офф и высказался о продлении своего контракта с клубом.

«Меня это не волнует. Почему это должно меня волновать? Мы хотим победить. Хотим завоевать Кубок Стэнли еще раз для города и для нас», - приводит слова форварда официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, что в конце сезоне подходит к концу 13-летний контракт хоккеиста с «Кэпиталз».

Добавим, в первом раунде Кубка Стэнли «Вашингтон» сыграет с «Бостон Брюинз». Первая встреча состоится 16 мая, начало игры - в 02:15 по московскому времени.