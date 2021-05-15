Михаил Григоренко: Я готов сыграть с Чехией, выйду на любой позиции

Нападающий сборной России и «Коламбуса» Михаил Григоренко рассказал, что готов выйти на площадку в заключительном матче Еврохоккейтура против Чехии.

«Да, я готов играть с Чехией. Уже успел посмотреть игру нашей команды с финнами. Хочется как можно быстрее влиться в коллектив и приносить пользу. Многих ребят хорошо знаю, со многими играл, есть ребята помоложе.

Готов ли сыграть в центре или с краю нападения? Да, и там, и там. Я раньше был центральным нападающим, навык остался. Как тренеры посчитают нужным, так и будет. Готов сыграть на любой позиции», - приводит слова форварда «Чемпионат».

Напомним, что в предыдущих двух встречах Россия обыграла Швецию и потерпела поражение от Финляндии.

Добавим, «Коламбус» не смог пробиться в плей-офф Кубка Стэнли, поэтому Григоренко имел возможность присоединиться к национальной команде.