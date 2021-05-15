Лавиолетт - о форме Овечкина: Я не вижу признаков спада

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт перед стартом плей-офф НХЛ выразил мнение об игровой форме капитана Александра Овечкина, который выбывал из строя из-за повреждения.

«Он очень быстрый, когда катит. И жесткий, когда играет в тело. Я уже не говорю о его бросках. Они всегда опасны. Я не вижу признаков спада», - приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, что в первом раунде Кубка Стэнли «Вашингтон» сыграет с «Бостон Брюинз». Первая встреча состоится 16 мая, начало игры - в 02:15 по московскому времени.