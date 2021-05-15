Матч Белоруссия – Казахстан отменен из-за положительного теста на COVID-19

Второй товарищеский матч между сборными Белоруссии и Казахстана, намеченный на 15 мая, отменен, сообщает сайт федерации хоккея Казахстана.

Как указывается в источнике, накануне у одного из представителей делегации сборной Казахстана был выявлен положительный результат на коронавирус. Повторное тестирование подтвердило случай инфицирования, поэтому этот человек был отправлен на десятидневную самоизоляцию.

Вечером 14 мая все члены казахстанской команды сдали анализы на наличие антител. По результатам тестирования оргкомитет чемпионата мира-2021 разрешил продолжить тренировочный процесс, но запретил проведение повторной контрольной игры.

Добавим, в первом матче сборная Казахстана одержала победу 2:0. На чемпионате мира, который состоится в Риге, казахстанцы стартуют 22 мая поединком с хозяевами турнира. Белорусы днем ранее сыграют со словаками.