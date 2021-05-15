Курьянов вошел в состав тренерского штаба «Авангарда»

Тренер Антон Курьянов продолжит работу в омском «Авангарде». Об этом сообщает официальный сайт клуба. Назначение прокомментировал генеральный менеджер «ястребов» Алексей Волков.

«Антон Курьянов - кумир тысяч болельщиков «Авангарда» и сборной России, один из знаковых игроков нашего клуба. Именно его приводят в пример поклонники «ястребов», когда говорят об умной и техничной игре. Чемпион России 2004 года, чемпион мира 2009, Курьянов стал символом «Авангарда» в 2000-х. Мы рады, что такой опытный мастер пополнил наш тренерский штаб.

Боб Хартли уже давно, на протяжении всех трех сезонов, плотно работает с Антоном Курьяновым, у них общий взгляд на хоккей. Некоторое время назад Антон уже дебютировал в составе тренерского штаба «Авангарда» в одном из матчей КХЛ, теперь займет там полноправное место. В команде Курьянов будет отвечать за нападение и большинство. Уверен, его знания и опыт помогут нашим нападающим в новом сезоне», - приводит слова Волкова пресс-служба клуба.

Отметим, что во время игровой карьеры Курьянов выступал за «Омские ястребы», «Мостовик», «Сибирь», «Авангард», «Трактор», «Югру» и чешский «Рытиржи Кдадно». Он занимает 14-е место в списке снайперов омского клуба за всю историю.