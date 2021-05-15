Гавриков и Зуб прибыли в расположение сборной России

Защитник «Оттавы Сенаторз» Артем Зуб и защитник «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков присоединились к сборной России, сообщает официальный аккаунт национальной команды в твиттере.

В регулярном сезоне НХЛ Зуб провел 47 матчей, в которых набрал 14 (3+11) очков. Гавриков в 55 играх записал на свой счет две шайбы и отдал 10 передач.

Напомним, чемпионат мира по хоккею стартует в Риге 21 мая.