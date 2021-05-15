ВХЛ назвала лучших игроков сезона

Высшая хоккейная лига (ВХЛ) на официальном сайте объявила лауреатов сезона-2020/2021.

Самым ценным игроком турнира признан форвард «Югры» Кирилл Пилипенко. Он же стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, набрал 58 (27+31) очков в 45 матчах. В плей-офф на счету хоккеиста 20 (12+8) очков. Кроме того, Кирилл стал лучшим нападающим сезона и обладателем приза имени Анатолия Фирсова, как лучшего игрока по мнению хоккеистов ВХЛ.

Лучшим вратарем сезона назван Денис Синягин («Динамо», Санкт-Петербург), лучшим защитником – Иван Лекомцев («Югра»), лучшим новичком стал Александр Жабреев («Динамо», Санкт-Петербург). Звания лучшего тренера удостоен Вадим Епанчинцев из «Югры», а лучшим руководителем клуба признан генеральный директор ханты-мансийской команды Василий Филипенко.