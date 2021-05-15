Генменеджер «Ак Барса» - о переходе Панюкова: Нам удалось выиграть конкуренцию у других клубов

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов дал комментарий после подписания контракта с форвардом Кириллом Панюковым.

«Панюков - разноплановый праворукий нападающий, который будет полезен и в атаке, и в обороне. Таких форвардов на рынке в это межсезонье было мало, на него претендовали другие клубы лиги, но нам удалось выиграть конкуренцию. У Кирилла хороший возраст, ему только 23 года.

Парень провел хороший сезон, результативно сыграл в плей-офф - он боец, вел команду за собой, кубковые игры были показательны. Уверены, что он будет прогрессировать в нашем клубе», - приводит слова Якубова официальный сайт казанского клуба.

Напомним, что нападающий перешел из казахстанского «Барыса».

Добавим, в минувшем сезоне Панюков провел в регулярном чемпионате 33 матча, набрав 16 (8+8) очков. В плей-офф на счету форварда шесть игр и 7 (4+3) очков.