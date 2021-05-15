Сборная России проиграла Чехии в рамках Евротура

Сборная России в заключительном матче Еврохоккейтура проиграла сборной Чехии со счетом 0:4.

Счет в матче открыл 21-летний нападающий «Детройта» Филип Задина на 11-й минуте первого периода.

В самом начале второго отрезка игры обладатель Кубка Гагарина в составе омского «Авангарда» Иржи Секач реализовал буллит и удвоил преимущество своей команды. Якуб Флек на 32-й минуте матча забросил третью шайбу.

На 41-й Томас Зохорна установил окончательный счет, отправив четвертую шайбу в ворота сборной России.

Россия завершила чешский этап на последнем месте с 3 очками. Сборная Чехия победила во всех трех матчах и набрала девять очков.