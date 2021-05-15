Кучеров тренировался в первом звене «Тампы-Бэй» перед первым матчем плей-офф

Российский форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров принял участие в тренировке команды перед стартом плей-офф НХЛ.

Как сообщает в своем твиттере журналист Брайан Бернс, 27-летний хоккеист занимался на льду в первом звене.

Напомним, что Кучеров получил травму в плей-офф прошлого сезона. Россиянин после операции на бедре не провел в регулярном чемпионате-2021 ни одного матча.

«Тампа» заняла третье место в таблице Центрального дивизиона и сыграет в первом раунде Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз».