Брагин – после поражения сборной России от Чехии: С позитивом входим в чемпионат мира

Главный тренер сборной России Валерий Брагин поделился эмоциями от прошедшей игры, в которой его команда проиграла со счетом 0:4 сборной Чехии.

— Сегодня был хороший, боевой матч, особенно второй период. Да и первый тоже. Если брать всю игру, то мы создали очень хорошие моменты, но не забили. Поэтому с позитивом входим в чемпионат мира. Прошли подготовительный цикл. Сейчас входим в чемпионат мира и все должно быть нормально, – передает слова Брагина «Матч ТВ».

Добавим, что Россия стала победителем Еврохоккейтура с 27 очками. Чехи стали вторыми, набрав 19 очков.

21 мая в Риге стартует чемпионата мира по хоккею, который завершится 6 июня.