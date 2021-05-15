Сборная России оставит две вакансии в заявке на ЧМ для вратаря и нападающего из НХЛ

Главный тренер сборной России Валерий Брагин рассказал о том, что в заявке на чемпионат мира будут оставлены две вакансии, чтобы пригласить игроков из НХЛ после завершения первого раунда Кубка Стэнли.

«По вратарям ситуация такая: мы оставляем в заявке одно место для голкипера и одно место для нападающего из НХЛ. Будем ждать завершения первого раунда плей-офф в Кубке Стэнли», – цитирует Брагина «РИА Новости».

Сегодня российская команда проиграла сборной Чехии 0:4 в заключительном матче Еврохоккейтура.

Чемпионат мира пройдет в Латвии с 21 мая по 6 июня. Первый раунд плей-офф Кубка Стэнли закончится в конце мая.