Тарасенко провел тренировку по индивидуальной программе

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко продолжает восстанавливаться после повреждения нижней части тела.

Как сообщает в твиттере журналист Джереми Рутерфорд, 15 мая 29-летний хоккеист занимался на льду по индивидуальной программе. Тарасенко пропустил шесть последних матчей «блюзменов».

Напомним, что «Сент-Луис» вышел в плей-офф с четвертого места Западного дивизиона. В первом раунде Кубка Стэнли команда сыграет с «Колорадо». Первый матч пройдет 18 мая.

В текущем сезоне Тарасенко провел 24 матча, в которых набрал 14 (4+10) очков.