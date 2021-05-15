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15 мая 20:30
автор: Виктор Шарафудинов

Тренерский штаб сборной России объявил предварительный состав на чемпионат мира

В первом матче в Риге 21 мая команда Валерия Брагина сыграет с Чехией.

Тренерский штаб сборной объявил предварительный состав на чемпионат мира, который пройдет в Латвии с 21 мая по 6 июня.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на первого вице-президент Федерации хоккея России (ФХР)

Романа Ротенберга.

Вратари: Александр Самонов (СКА), Иван Федотов (ЦСКА).

Защитники: Артем Зуб («Оттава», Канада, НХЛ), Иван Проворов («Филадельфия», США, НХЛ), Владислав Гавриков («Коламбус», США, НХЛ), Никита Нестеров («Калгари», Канада, НХЛ), Григорий Дронов («Металлург»), Игорь Ожиганов (СКА), Рушан Рафиков, Алексей Марченко (оба – «Локомотив»).

Нападающие: Антон Слепышев, Максим Шалунов, Константин Окулов, Павел Карнаухов (все – ЦСКА), Антон Бурдасов, Иван Морозов, Эмиль Галимов, Артем Швец-Роговой, Владислав Каменев, Евгений Тимкин, Андрей Кузьменко (все – СКА), Сергей Толчинский («Авангард»), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Михаил Григоренко («Коламбус», США, НХЛ), Александр Барабанов («Сан-Хосе», США, НХЛ).

Капитаном команды назначен форвард ЦСКА Слепышев.

Ранее Брагин сообщил, что в заявке будут оставлены две вакансии, для игроков из НХЛ, которые смогут приехать в Ригу после первого раунда плей-офф Кубка Стэнли: одного вратаря и одного нападающего.

Стоит отметить, что в Латвию отправятся также вратарь Иван Бочаров («Динамо» Москва), а также нападающие Кирилл Марченко (СКА), Илья Сафонов («Ак Барс») и Василий Подколзин (СКА). Все они будут направлены на карантин и будут тренироваться по индивидуальной программе.

источник: ТАСС
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