Тренерский штаб сборной России объявил предварительный состав на чемпионат мира

Тренерский штаб сборной объявил предварительный состав на чемпионат мира, который пройдет в Латвии с 21 мая по 6 июня.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на первого вице-президент Федерации хоккея России (ФХР)

Романа Ротенберга.

Вратари: Александр Самонов (СКА), Иван Федотов (ЦСКА).

Защитники: Артем Зуб («Оттава», Канада, НХЛ), Иван Проворов («Филадельфия», США, НХЛ), Владислав Гавриков («Коламбус», США, НХЛ), Никита Нестеров («Калгари», Канада, НХЛ), Григорий Дронов («Металлург»), Игорь Ожиганов (СКА), Рушан Рафиков, Алексей Марченко (оба – «Локомотив»).