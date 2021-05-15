Владислав Третьяк: Защитники из НХЛ будут помогать вратарю на чемпионате мира

Президент ФХР Владислав Третьяк поделился мнением об игре вратарей на заключительном этапе Еврохоккейтура в Чехии.

«Я верю в Самонова, к сожалению, Бочаров и Федотов не оправдывают надежд. Защитники из НХЛ будут помогать вратарю, самое главное, чтобы нападение забивало. Все-таки в двух играх с чехами и финнами одна шайба — это маловато. Конечно, все под нагрузкой, и чемпионат мира будет тяжелым», — приводит ТАСС слова главы федерации.

Сборная России завершила чешский этап на последнем месте, но стала победительницей Еврохоккейтура сезона-2020/21, набрав 27 очков.

Ранее главный тренер национальной команды Валерий Брагин заявил, что оставит одно место в заявке для голкипера из НХЛ.

Добавим, что чемпионат мира по хоккею пройдет в Латвии с 21 мая по 6 июня.