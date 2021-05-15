Бобровский сыграет в стартовом матче серии плей-офф «Флориды» с «Тампой»

Главный тренер «Флориды» Джоэль Кенневилл определился с голкипером, который займет место в воротах команды в первом матче серии плей-офф Кубка Стэнли против «Тампы».

Как сообщает твиттер «Пантерз», с первых минут игры на лед выйдет россиянин Сергей Бобровский. Матч первого раунда Кубка Стэнли состоится 17 мая на домашней арене «Флориды».

Бобровский провел в регулярном чемпионате 31 матч. Он одержал 19 побед, отражая в среднем 90,6% бросков при коэффициенте надежности 2,91.

Сергей играл в матчах Кубка Стэнли, выступая за «Филадельфию Флайерз» и «Коламбус Блю Джекетс».