Владислав Третьяк: Верю в Самонова, а Бочаров и Федотов, к сожалению, не оправдывают надежд

Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал поражение от чехов со счетом 0:4 в заключительном матче Еврохоккейтура, а также оценил вратарей национальной команды.

«Из позитива – мы выиграли Евротур, – цитирует Третьяка ТАСС. – Мы посмотрели игроков на всех позициях. Очень важно было, что прошли Чешские игры, поскольку мы посмотрели на свои ошибки в обороне и вратарской линии. Сейчас сделаем выводы, привлечем защитников из НХЛ.

Я верю в Самонова, к сожалению, Бочаров и Федотов не оправдывают надежд. Защитники из НХЛ будут помогать вратарю, самое главное, чтобы нападение забивало. Все-таки в двух играх с чехами и финнами одна шайба – это маловато. Конечно, все под нагрузкой, и чемпионат мира будет тяжелым».

В предварительный состав сборной России вошли четверо защитников из НХЛ: Артем Зуб («Оттава»), Иван Проворов («Филадельфия»), Владислав Гавриков («Коламбус») и Никита Нестеров («Калгари»).

Ранее главный тренер национальной команды Валерий Брагин заявил, что в заявке будет оставлена одна вакансия для вратаря из НХЛ. В предварительный состав были включены Иван Федотов (ЦСКА) и Александр Самонов (СКА).