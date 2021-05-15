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15 мая 22:17
автор: Артем Спиридонов

Григоренко – о поражении сборной России от Чехии: Были моменты, не смогли забить

Сегодня команда Валерия Брагина в заключительном матче Еврохоккейтура проиграла сборной Чехии со счетом 0:4.

Нападающий «Коламбуса» Михаил Григоренко прокомментировал поражение сборной России в прошедшем матче.

— Проигрывать всегда не нравится. Результат не устраивает. Были моменты, не смогли забить, вратарь хорошо сыграл. Все старались, все бились, я считаю, что есть и позитивные моменты, и моменты, над которыми нужно работать, — цитирует хоккеиста телеканал «Матч ТВ».

Григоренко попал в предварительный состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет в Латвии с 21 мая по 6 июня.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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