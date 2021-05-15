Сборная Финляндии объявила состав на чемпионат мира

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НХЛ - регулярный чемпионат 3-й период Эдмонтон Ойлер 1 Ванкувер Кэнак 1 П1 2.53 Х 2.50 П2 3.60
Аргентина - Примера не начался Бока Хуниорс 0 Ривер Плейт 0 П1 2.05 Х 3.20 П2 3.60
Аргентина - Примера не начался Велес Сарсфилд 0 Расинг А 0 П1 2.12 Х 3.20 П2 3.40
Аргентина - Примера перерыв Эстудиантес 0 Индепендьенте 0 П1 2.75 Х 2.24 П2 3.80
Аргентина - Примера не начался Колон 0 Тальерес 0 П1 2.34 Х 3.10 П2 3.10
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Милуоки Бакс 0 Майами Хит 0 П1 2.30 П2 1.62
Португалия - Сегунда 13:15 Ковильян 0 Эшторил 0
Италия - Серия А 13:30 Фиорентина 0 Наполи 0 П1 7.60 Х 5.10 П2 1.41
Россия - Премьер-Лига 14:00 Динамо М 0 ЦСКА 0 П1 3.00 Х 3.70 П2 2.37
Россия - Премьер-Лига 14:00 Локомотив М 0 Урал 0 П1 1.34 Х 5.50 П2 9.30
Англия - Премьер-лига 14:00 Кристал Пэлас 0 Астон Вилла 0 П1 3.20 Х 3.60 П2 2.24
Россия - Премьер-Лига 14:00 Уфа 0 Арсенал 0 П1 2.27 Х 2.90 П2 4.00
Россия - Премьер-Лига 14:00 Ростов 0 Краснодар 0 П1 2.70 Х 3.60 П2 2.60
Россия - Премьер-Лига 14:00 Тамбов 0 Зенит 0 П1 23.0 Х 11.0 П2 1.09
Россия - Премьер-Лига 14:00 Ахмат 0 Спартак М 0 П1 4.00 Х 3.80 П2 1.90
Россия - Премьер-Лига 14:00 Рубин 0 Ротор 0 П1 1.39 Х 4.80 П2 9.20
Россия - Премьер-Лига 14:00 Химки 0 Сочи 0 П1 5.60 Х 4.00 П2 1.65
Испания - Сегунда 15:00 Сабадель 0 Тенерифе 0 П1 2.60 Х 2.90 П2 3.10
Италия - Серия А 16:00 Удинезе 0 Сампдория 0 П1 2.44 Х 3.60 П2 2.85
Италия - Серия А 16:00 Беневенто 0 Кротоне 0 П1 1.50 Х 5.00 П2 5.90
Португалия - Сегунда 16:00 Пенафиел 0 Визела 0 П1 4.90 Х 2.90 П2 1.90
Англия - Премьер-лига 16:05 Тоттенхэм Хотс 0 Вулверхэмптон 0 П1 1.56 Х 4.30 П2 6.20
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Нюрнберг 0 Бохум 0 П1 3.60 Х 3.70 П2 2.00
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Фортуна 0 Эрцгебирге 0
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Оснабрюк 0 Гамбург 0 П1 5.20 Х 4.00 П2 1.65
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Дармштадт 98 0 Хайденхайм 0 П1 2.65 Х 3.60 П2 2.55
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Зандхаузен 0 Ян 0
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Падерборн 07 0 Гройтер Фюрт 0
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Санкт-Паули 0 Ганновер-96 0 П1 2.05 Х 3.80 П2 3.40
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Айнтрахт Б 0 Вюрцбургер Кик 0 П1 1.73 Х 3.80 П2 4.90
15 мая 22:58
автор: Виктор Шарафудинов

Сборная Финляндии объявила состав на чемпионат мира

Турнир пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.

Официальный сайт Финского хоккейного союза опубликовал заявку сборной Финляндии на предстоящий чемпионат мира.

Вратари: Харри Сятери («Сибирь»), Янне Ювонен («Лександ»), Юхо Олкинуора («Металлург»).

Защитники: Вилле Покка («Авангард»), Олли Мяяття («Лос-Анджелес»), Тони Санд («Давос»), Оливер Каски («Авангард»), Ким Ноусиайнен («КалПа»), Петтери Линдбом («Йокерит»), Миика Койвисто («Векше Лейкерс»), Микаэль Сеппяля («КалПа»), Атте Охтамаа («Кярпят»), Аксель Ринделл («Юкурит»).

Нападающие: Марко Анттила («Йокерит»), Микаэль Руохамаа («Сибирь»), Антон Лунделль (ХИФК), Нико Ойямяки («Линчепинг»), Йере Иннала (ХПК), Артту Руотсалайнен («Баффало»), Ханнес Бьорнинен («Йокерит»), Йере Карьялайнен («Динамо» Рига), Петри Контиола («Ильвес»), Теему Турунен («Йокерит»), Петер Тиивола («Эссят»), Валттери Пуустинен (ХПК), Йере Саллинен (ХИФК), Саку Мяэналанен («Йокерит»), Ииро Пакаринен («Йокерит»).

Стоит отметить, что в составе команды Юкки Ялонена оказалось 10 игроков из чемпионата КХЛ и лишь два хоккеиста из НХЛ.

Стартовый матч на турнире финны проведут 22 мая против сборной США. Также в группе B выступят команды Канады, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.

источник: Ассоциация хоккея Финляндии
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