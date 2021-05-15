Сборная Финляндии объявила состав на чемпионат мира

Официальный сайт Финского хоккейного союза опубликовал заявку сборной Финляндии на предстоящий чемпионат мира.
Вратари: Харри Сятери («Сибирь»), Янне Ювонен («Лександ»), Юхо Олкинуора («Металлург»).
Защитники: Вилле Покка («Авангард»), Олли Мяяття («Лос-Анджелес»), Тони Санд («Давос»), Оливер Каски («Авангард»), Ким Ноусиайнен («КалПа»), Петтери Линдбом («Йокерит»), Миика Койвисто («Векше Лейкерс»), Микаэль Сеппяля («КалПа»), Атте Охтамаа («Кярпят»), Аксель Ринделл («Юкурит»).
Нападающие: Марко Анттила («Йокерит»), Микаэль Руохамаа («Сибирь»), Антон Лунделль (ХИФК), Нико Ойямяки («Линчепинг»), Йере Иннала (ХПК), Артту Руотсалайнен («Баффало»), Ханнес Бьорнинен («Йокерит»), Йере Карьялайнен («Динамо» Рига), Петри Контиола («Ильвес»), Теему Турунен («Йокерит»), Петер Тиивола («Эссят»), Валттери Пуустинен (ХПК), Йере Саллинен (ХИФК), Саку Мяэналанен («Йокерит»), Ииро Пакаринен («Йокерит»).
Стоит отметить, что в составе команды Юкки Ялонена оказалось 10 игроков из чемпионата КХЛ и лишь два хоккеиста из НХЛ.