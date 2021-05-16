«Эдмонтон» завершил регулярный чемпионат домашним поражением от «Ванкувера»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон» на своем льду уступил «Эдмонтону» с результатом 1:4 (1:0, 0:1, 0:3).

На 13-й минуте счет открыл Адам Ларссон, а лучший бомбардир лиги Коннор Мэкдэвид записал на свой счет результативную передачу. В активе Мэкдэвида 105 очков (33+72).

Далее шайбы забрасывали только хоккеисты «Кэнакс». На 22-й минуте в меньшинстве отличился Бо Хорват. На 50-й ворота «Ойлерз» поразил Мэттью Хаймор, а 16 секунд спустя автором гола стал Трэвид Бойд. На 54-й минуте Хаймор оформил дубль.

«Эдмонтон» занял второе место в Северном дивизионе, оставшись с 72 очками после 55 игр. Для «Ойлерз» эта встреча стала последней в регулярном чемпионате. В первом раунде Кубка Стэнли команда сыграет с «Виннипегом». Первая встреча состоится в Эдмонтоне в ночь с 18 на 19 мая по московскому времени.

«Ванкувер» находится на последней седьмой строчке таблицы, набрав 47 очков в 53 матчах. 17 мая «Кэнакс» примут «Калгари».