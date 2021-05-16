Ассист Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Бостон» в первом матче плей-офф

В первом матче плей-офф НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» дома в овертайме переиграл «Бостон Брюинз» со счетом 3:2.

Победную шайбу забросил Ник Дауд. Также в составе хозяев отличились Том Уилсон и Бренден Диллон. Форвард и капитан команды Александр Овечкин отметился результативной передачей и закончил матч с показателем полезности »+1». Защитник Дмитрий Орлов провел на площадке 24 минуты и 51 секунду, но очков не набрал. Российские хоккеисты Евгений Кузнецов и Илья Самсонов участие в матче не принимали.

Гости ответили голами в исполнении Джейка Дебраска и Ника Ритчи.

Таким образом, счет в серии стал 1:0 в пользу «Кэпиталз».

Следующая встреча между командами пройдет 18 мая в Вашингтоне. Начало игры - в 2:30 по московскому времени.