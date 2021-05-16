Ассист Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Бостон» в первом матче плей-офф

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Португалия - Сегунда 13:15 Ковильян 0 Эшторил 0
Италия - Серия А 13:30 Фиорентина 0 Наполи 0 П1 7.60 Х 5.10 П2 1.41
Россия - Премьер-Лига 14:00 Рубин 0 Ротор 0 П1 1.39 Х 4.80 П2 9.20
Россия - Премьер-Лига 14:00 Химки 0 Сочи 0 П1 5.60 Х 4.00 П2 1.65
Россия - Премьер-Лига 14:00 Локомотив М 0 Урал 0 П1 1.34 Х 5.50 П2 9.30
Россия - Премьер-Лига 14:00 Динамо М 0 ЦСКА 0 П1 3.10 Х 3.60 П2 2.35
Россия - Премьер-Лига 14:00 Тамбов 0 Зенит 0 П1 23.0 Х 11.0 П2 1.09
Англия - Премьер-лига 14:00 Кристал Пэлас 0 Астон Вилла 0 П1 3.10 Х 3.70 П2 2.26
Россия - Премьер-Лига 14:00 Ахмат 0 Спартак М 0 П1 3.90 Х 3.70 П2 1.96
Россия - Премьер-Лига 14:00 Уфа 0 Арсенал 0 П1 2.27 Х 2.90 П2 4.00
Россия - Премьер-Лига 14:00 Ростов 0 Краснодар 0 П1 2.70 Х 3.60 П2 2.60
Испания - Сегунда 15:00 Сабадель 0 Тенерифе 0 П1 2.60 Х 2.90 П2 3.10
Италия - Серия А 16:00 Беневенто 0 Кротоне 0 П1 1.50 Х 5.00 П2 5.90
Португалия - Сегунда 16:00 Пенафиел 0 Визела 0 П1 4.90 Х 2.90 П2 1.90
Италия - Серия А 16:00 Удинезе 0 Сампдория 0 П1 2.44 Х 3.60 П2 2.85
Англия - Премьер-лига 16:05 Тоттенхэм Хотс 0 Вулверхэмптон 0 П1 1.56 Х 4.30 П2 6.20
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Карлсруэ 0 Хольштайн 0
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Айнтрахт Б 0 Вюрцбургер Кик 0 П1 1.73 Х 3.80 П2 4.90
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Зандхаузен 0 Ян 0
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Оснабрюк 0 Гамбург 0 П1 5.20 Х 4.00 П2 1.65
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Падерборн 07 0 Гройтер Фюрт 0
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Дармштадт 98 0 Хайденхайм 0 П1 2.65 Х 3.60 П2 2.55
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Фортуна 0 Эрцгебирге 0
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Санкт-Паули 0 Ганновер-96 0 П1 2.05 Х 3.80 П2 3.40
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Нюрнберг 0 Бохум 0 П1 3.60 Х 3.70 П2 2.00
Испания - Сегунда 17:00 Фуэнлабрада 0 Райо Вальекано 0 П1 3.40 Х 3.00 П2 2.40
Португалия - Сегунда 17:00 Порту Б 0 Фейренсе 0 П1 2.00 Х 3.50 П2 3.50
Португалия - Сегунда 17:00 Каза Пия 0 Варзим 0
Англия - Премьер-лига 18:30 Вест Бромвич А 0 Ливерпуль 0 П1 12.5 Х 7.00 П2 1.23
Португалия - Сегунда 18:30 Академика 0 Бенфика Б 0 П1 1.90 Х 3.40 П2 3.90
16 мая 06:14
автор: Степан Шереметьев

Ассист Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Бостон» в первом матче плей-офф

Евгений Кузнецов и Илья Самсонов встречу пропускали.

В первом матче плей-офф НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» дома в овертайме переиграл «Бостон Брюинз» со счетом 3:2.

Победную шайбу забросил Ник Дауд. Также в составе хозяев отличились Том Уилсон и Бренден Диллон. Форвард и капитан команды Александр Овечкин отметился результативной передачей и закончил матч с показателем полезности »+1». Защитник Дмитрий Орлов провел на площадке 24 минуты и 51 секунду, но очков не набрал. Российские хоккеисты Евгений Кузнецов и Илья Самсонов участие в матче не принимали.

Гости ответили голами в исполнении Джейка Дебраска и Ника Ритчи.

Таким образом, счет в серии стал 1:0 в пользу «Кэпиталз».

Следующая встреча между командами пройдет 18 мая в Вашингтоне. Начало игры - в 2:30 по московскому времени.

НХЛ

Кубок Стэнли

1-й раунд

«Вашингтон» - «Бостон» - 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы:

1:0 - 6:22 - Уилсон (Спронг, Оши)

1:1 - 13:10 - Дебраск (Лазар)

2:1 - 28:44 - Диллон (Овечкин, Манта)

2:2 - 36:38 - Ричи (Макэвой, Пастрняк)

3:2 - 64:41 - Дауд (Уилсон, Оши)

Вратари: Андерсон 21/22, Ванечек 3/4 – Раск 29/32.

Счет в серии: 1-0

источник: «Советский спорт»
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