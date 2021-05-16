Андерсон стал самым возрастным голкипером в истории «Вашингтона», одержавшим победу в плей-офф

В первом матче плей-офф НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» в овертайме переиграл «Бостон Брюинз» со счетом 3:2.

Вратарь «Кэпиталз» Витек Ванечек на 14-й минуте матча получил повреждение и был заменен на Крэйга Андерсона. На момент выхода на площадку Андерсону было 39 лет 359 дней.

Таким образом, Крейг стал самым возрастным голкипером в истории «Вашингтона», побеждавшим в плей-офф. Прежний рекорд принадлежал Майку Люту, установленный в 1990 году. Тогда канадскому голкиперу было 34 года и 110 дней.

Напомним, что столичная команда повела в серии - 1-0.

Следующая встреча между командами пройдет 18 мая в Вашингтоне. Начало игры - в 2:30 по московскому времени.