Овечкин вышел на третье место по очкам среди левых нападающих за карьеру в плей-офф НХЛ

Что и требовалось доказать. «Нижний Новгород» предпочли «Оренбургу», и это никого не удивило

Бюро исполкома РФС приняло поправки к регламенту по части стыковых матчей между РПЛ и ФНЛ за сутки до заключительного тура в элитном российском футбольном дивизионе.