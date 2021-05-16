Овечкин вышел на третье место по очкам среди левых нападающих за карьеру в плей-офф НХЛ

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Португалия - Сегунда 13:15 Ковильян 0 Эшторил 0
Италия - Серия А 13:30 Фиорентина 0 Наполи 0 П1 7.40 Х 5.40 П2 1.40
Россия - Премьер-Лига 14:00 Локомотив М 0 Урал 0 П1 1.35 Х 5.30 П2 9.40
Россия - Премьер-Лига 14:00 Тамбов 0 Зенит 0 П1 23.0 Х 11.0 П2 1.09
Россия - Премьер-Лига 14:00 Рубин 0 Ротор 0 П1 1.42 Х 4.60 П2 8.70
Россия - Премьер-Лига 14:00 Ахмат 0 Спартак М 0 П1 3.90 Х 3.70 П2 1.96
Россия - Премьер-Лига 14:00 Ростов 0 Краснодар 0 П1 2.70 Х 3.60 П2 2.60
Россия - Премьер-Лига 14:00 Динамо М 0 ЦСКА 0 П1 3.10 Х 3.60 П2 2.35
Россия - Премьер-Лига 14:00 Химки 0 Сочи 0 П1 5.60 Х 4.00 П2 1.65
Англия - Премьер-лига 14:00 Кристал Пэлас 0 Астон Вилла 0 П1 3.10 Х 3.70 П2 2.26
Россия - Премьер-Лига 14:00 Уфа 0 Арсенал 0 П1 2.20 Х 3.00 П2 4.00
Испания - Сегунда 15:00 Сабадель 0 Тенерифе 0 П1 2.60 Х 2.90 П2 3.10
Италия - Серия А 16:00 Беневенто 0 Кротоне 0 П1 1.50 Х 5.00 П2 5.90
Португалия - Сегунда 16:00 Пенафиел 0 Визела 0 П1 4.90 Х 2.90 П2 1.90
Италия - Серия А 16:00 Удинезе 0 Сампдория 0 П1 2.44 Х 3.60 П2 2.85
Англия - Премьер-лига 16:05 Тоттенхэм Хотс 0 Вулверхэмптон 0 П1 1.56 Х 4.40 П2 6.00
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Айнтрахт Б 0 Вюрцбургер Кик 0 П1 1.70 Х 3.90 П2 4.90
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Карлсруэ 0 Хольштайн 0
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Падерборн 07 0 Гройтер Фюрт 0
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Фортуна 0 Эрцгебирге 0
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Оснабрюк 0 Гамбург 0 П1 5.20 Х 4.00 П2 1.65
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Нюрнберг 0 Бохум 0 П1 3.60 Х 3.70 П2 2.00
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Дармштадт 98 0 Хайденхайм 0 П1 2.65 Х 3.60 П2 2.55
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Зандхаузен 0 Ян 0
Германия - Вторая Бундеслига 16:30 Санкт-Паули 0 Ганновер-96 0 П1 2.05 Х 3.80 П2 3.40
Португалия - Сегунда 17:00 Каза Пия 0 Варзим 0
Испания - Сегунда 17:00 Фуэнлабрада 0 Райо Вальекано 0 П1 3.40 Х 3.00 П2 2.40
Португалия - Сегунда 17:00 Порту Б 0 Фейренсе 0 П1 2.00 Х 3.50 П2 3.50
Португалия - Сегунда 18:30 Академика 0 Бенфика Б 0 П1 1.90 Х 3.40 П2 3.90
Англия - Премьер-лига 18:30 Вест Бромвич А 0 Ливерпуль 0 П1 12.5 Х 7.00 П2 1.23
16 мая 07:20
автор: Степан Шереметьев

Овечкин вышел на третье место по очкам среди левых нападающих за карьеру в плей-офф НХЛ

Форвард «Вашингтона» отметился ассистом в матче с «Бостоном».

В первом матче плей-офф НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» в овертайме переиграл «Бостон Брюинз» со счетом 3:2.

Форвард и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативной передачей и закончил матч с показателем полезности «+1».

Таким образом, россиянин набрал 132-е очко за карьеру в плей-офф НХЛ, что является третьим результатом в истории лиги среди левых нападающих. Овечкин повторил достижение финского форварда Эсы Тикканена.

Отметим, что рекорд по данному показателю принадлежит Брайану Проппу (148 очков), второе место занимает Брендан Шенахан (134).

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