Овечкин вышел на третье место по очкам среди левых нападающих за карьеру в плей-офф НХЛ

В первом матче плей-офф НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» в овертайме переиграл «Бостон Брюинз» со счетом 3:2.
Форвард и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативной передачей и закончил матч с показателем полезности «+1».
Таким образом, россиянин набрал 132-е очко за карьеру в плей-офф НХЛ, что является третьим результатом в истории лиги среди левых нападающих. Овечкин повторил достижение финского форварда Эсы Тикканена.
Отметим, что рекорд по данному показателю принадлежит Брайану Проппу (148 очков), второе место занимает Брендан Шенахан (134).