Питер Лавиолетт: Овечкин явно переключил передачу на матчи плей-офф

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал игру капитана команды Александра Овечкина в первом матче плей-офф НХЛ с «Бостоном» (3:2 ОТ).

Ранее россиянин пропустил семь игр из-за повреждения нижней части тела.

«Овечкин был вовлечен в игру с первой же смены. Он играл в силовой хоккей, контролировал шайбу, действовал комбинационно. Он явно переключил передачу на матчи плей-офф и сегодня был очень заметен и эффективен», - приводит слова специалиста официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, что Овечкин вышел на третье место по очкам среди левых нападающих за карьеру в плей-офф НХЛ.

Добавим, следующая встреча между командами пройдет 18 мая в Вашингтоне. Начало игры - в 2:30 по московскому времени. Счет в серии: 1-0.