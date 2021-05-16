Овечкин - о первом матче плей-офф с «Бостоном»: Была силовая игра с большим количеством моментов

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин дал комментарий после победы над «Бостоном» (3:2 ОТ) в первом матче плей-офф НХЛ.

«Сейчас такое время года, что вне зависимости от того, что происходит, вне зависимости от травм и других обстоятельств надо находить путь к победе. Сейчас все понимают, что надо сделать шаг вперед. Энди сегодня вступил в игру, сделал важные сэйвы и дал нам шанс на победу. Что ж, сегодня все удачно закончилось, так что идем дальше.

Была силовая игра с большим количеством моментов. Подозреваю, что в таком же ключе серия будет развиваться и дальше», - приводит слова хоккеиста официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, что Овечкин вышел на третье место по очкам среди левых нападающих за карьеру в плей-офф НХЛ.

Добавим, следующая встреча между командами пройдет 18 мая в Вашингтоне. Начало игры - в 2:30 по московскому времени. Счет в серии: 1-0.