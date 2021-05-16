Кучеров - о восстановлении после травмы: Я посмотрел на хоккей под другим углом

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров рассказал о своем восстановлении после травмы.

«Я хорошо себя чувствую. Со мной все в порядке. Силы есть, лучше, чем было. Но я понимаю, через что мне пришлось пройти, почему мне пришлось так много пропустить. Мне нужно было восстановиться, чтобы я смог нормально играть и смотрел в будущее с уверенностью.

Я посмотрел на хоккей под другим углом, сделал кое-какие выводы, которые должны мне пригодиться. Надеюсь, у меня это получится», - приводит слова хоккеиста официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, что в прошлом сезоне Кучеров вместе с «Тампой» стал обладателем Кубка Стэнли.

Добавим, в первом раунде плей-офф «Лайтнинг» сыграют против «Флориды Пантерз». Первая игра между командами состоится в ночь на 17 мая.