Леонид Вайсфельд: Суперсоставов в Риге во время пандемии ни у кого не будет

Хоккейный комментатор Леонид Вайсфельд поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира в Риге.

— Рассчитывать можно на самые высокие места. Суперсоставов в Риге во время пандемии ни у кого не будет. Многое будет зависеть от того, как коллектив сплотится, насколько мы правильно тактически против конкретных соперников сыграем. Какая будет самоотдача, — цитирует Вайсфельда телеканал «Матч ТВ».

В 2020 году соревнования не состоялись из-за пандемии коронавируса.

В последний раз национальная команда нашей страны выигрывала чемпионат мира в Минске в 2014 году.