Сергей Светлов: Предстоящее первенство мира будет во многом экспериментальным

Олимпийский чемпион-1988 Сергей Светлов поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира в Риге.

— По сравнению с предыдущими годами по составу у нас не самая сильная команда. Но вы посмотрите на заявки, например, канадцев или американцев — на мой взгляд, они смотрятся намного менее выразительно, чем на предыдущих чемпионатах мира. Те же слова готов сказать о шведах и финнах, то есть обо всех традиционных фаворитах.

Получается, предстоящее первенство мира будет во многом уникальным и экспериментальным, прежде всего в плане уровня игры. Не удивлюсь, если в первые ряды выйдут, например, чехи, швейцарцы и, возможно, даже словаки. Объективно говоря, на этом фоне россияне смотрятся ничуть не слабее и вполне могут считаться фаворитами, — приводит слова Светлова Russia Hockey.

В 2020 году соревнования не состоялись из-за пандемии коронавируса.

В последний раз национальная команда России выигрывала чемпионат мира в Минске в 2014 году.