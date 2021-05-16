Сборная Белоруссии объявила состав на чемпионат мира

Федерация хоккея Белоруссии объявила состав национальной команды на предстоящий чемпионат мира.
Вратари: Алексей Колосов («Динамо» Минск), Константин Шостак («Северсталь»), Дэнни Тэйлор («Динамо» Минск).
Защитники: Андрей Антонов («Юность»), Ник Бэйлен («Трактор»), Степан Фальковский, Дмитрий Знахаренко, Илья Шинкевич, Илья Соловьев, Владислав Еременко (все – «Динамо» Минск), Евгений Лисовец, Дмитрий Коробов (оба – «Салават Юлаев»), Кристиан Хенкель («Ак Барс»).
Нападающие: Егор Шарангович («Нью-Джерси»), Андрей Белевич («Торпедо»), Джефф Плэтт («Салават Юлаев»), Артем Демков («Динамо» Минск), Франсис Паре, Никита Комаров (оба – «Авангард»), Шейн Принс («Автомобилист»), Владислав Кодола («Северсталь»), Сергей Костицын («Братислава Кэпиталс»), Герман Нестеров («Гомель»), Сергей Дрозд, Станислав Лопачук, Михаил Стефанович (все – «Юность»), Данила Климович («Минские Зубры»).
Стоит отметить, что в составе команды Михаила Захарова оставлена одна вакансия для игрока, который сможет приехать в Латвию после завершения первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.