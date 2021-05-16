Кузнецов и Самсонов тренировались с «Вашингтоном»

Российский форвард «Вашингтон» Евгений Кузнецов провел тренировку с командой.

Как сообщает в своем твиттере журналистка The Washington Post Саманта Пелл, 28-летний нападающий будет вынужден пропустить несколько дней после нахождения в ковид-протоколе, а вратарь Илья Самсонов может принимать участие в матчах.

Оба российских хоккеиста во второй раз за сезон попали в COVID-протокол в начале мая. Перед этим Самсонов и Кузнецов были отстранены от матчей из-за по опоздания на командное собрание.

Напомним, что в стартовом матче первого раунда плей-офф «Вашингтон» обыграл «Бостон» со счетом 4:3 (ОТ). Вторая игра пройдет 17 мая.