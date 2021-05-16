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«Айлендерс» в овертайме обыграли «Питтсбург» в первом матче плей-офф, у Сорокина 39 сэйвов
16 мая 22:41
автор: Виктор Шарафудинов
автор фото: ХК «Питтсбург Пингвинз»

«Айлендерс» в овертайме обыграли «Питтсбург» в первом матче плей-офф, у Сорокина 39 сэйвов

Второй матч состоится в ночь с 18 на 19 мая по московскому времени.

В первой игре первого раунда плей-офф Кубка Стэнли «Питтсбург» на своем льду в овертайме проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 3:4 (1:1, 1:0, 1:2, 0:1).

На восьмой минуте счет открыл форвард гостей Кайл Палмьери, но далее «пингвины» добились перевеса 2:1. Фредерик Годро восстановил равновесие на 12-й, а на 24-й отличился капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби.

Тем не менее, в третьем периоде «Айлендерс» повели 3:2. На 44-й минуте точный кистевой бросок исполнил Жан-Габриэль Пажо, а на 56-й отличился Брок Нельсон.

Спустя 31 секунду финский нападающий хозяев Каспери Капанен восстановил равновесие, и в итоге командам не хватило основного времени для определения сильнейшего.

На 17-й минуте овертайма Палмьери оформил дубль и принес «Айлендерс» первую победу в серии.

Ворота команды из Нью-Йорка защищал Илья Сорокин, отметившийся 39 сэйвами.

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин пропустил встречу из-за травмы колена.

НХЛ

Кубок Стэнли

Первый раунд. Первый матч

«Питтсбург Пингвинз» – «Нью-Йорк Айлендерс» – 3:4 ОТ (1:1, 1:0, 1:2, 0:1)

Голы: 0:1 – Палмьери (Пажо, Добсон) – 07:58
1:1 – Годро (Родригес) – 11:10
2:1 – Кросби (Дюмулен, Генцел) – 23:47
2:2 – Пажо (Мейфилд) – 43:33
2:3 – Нельсон (Бовиллье, Пулок) – 55:50
3:3 – Капанен (Картер, Чечи) – 56:21
3:4 – Пальмьери (Пажо, Вальстрем) – 76:30

Вратари: Джарри – Сорокин.

источник: «Советский спорт»
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