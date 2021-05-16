«Айлендерс» в овертайме обыграли «Питтсбург» в первом матче плей-офф, у Сорокина 39 сэйвов

В первой игре первого раунда плей-офф Кубка Стэнли «Питтсбург» на своем льду в овертайме проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 3:4 (1:1, 1:0, 1:2, 0:1).

На восьмой минуте счет открыл форвард гостей Кайл Палмьери, но далее «пингвины» добились перевеса 2:1. Фредерик Годро восстановил равновесие на 12-й, а на 24-й отличился капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби.

Тем не менее, в третьем периоде «Айлендерс» повели 3:2. На 44-й минуте точный кистевой бросок исполнил Жан-Габриэль Пажо, а на 56-й отличился Брок Нельсон.

Спустя 31 секунду финский нападающий хозяев Каспери Капанен восстановил равновесие, и в итоге командам не хватило основного времени для определения сильнейшего.

На 17-й минуте овертайма Палмьери оформил дубль и принес «Айлендерс» первую победу в серии.