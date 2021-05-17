«Миннесота» стартовала в Кубке Стэнли с выездной победы над «Вегасом» в овертайме

В первой игре первого раунда Кубка Стэнли «Вегас» на своем льду уступил «Миннесоте» со счетом 0:1 по итогам овертайма.

Основное время завершилось вничью 0:0. Единственная шайба была заброшена на четвертой минуте овертайма. Точный кистевой бросок исполнил шведский форвард Йоэль Эрикссон Эк. Результативные передачи себе в актив записали Маркус Фолино и Джордан Гринуэй.

Стоит отметить, что в составе «Уайлд» свой дебютный матч в плей-офф НХЛ провел российский нападающий Кирилл Капризов, который в регулярном чемпионате набрал 51 очко (27+24) в 55 матчах.

Второй матч серии пройдет на площадке «Вегаса» рано утром 19 мая по московскому времени.

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