Сорокин обновил клубный рекорд «Айлендерс», установленный в 1985 году

В первой игре первого раунда плей-офф Кубка Стэнли «Питтсбург» на своем льду в овертайме проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 3:4 (1:1, 1:0, 1:2, 0:1).

Как сообщает пресс-служба НХЛ, 39 сейвов Ильи Сорокина позволили российскому голкиперу повторить рекорд «Айлендерс» по количеству сейвов для дебютанта Кубка Стэнли, установленный Келли Хруди в 1985 году.

Напомним, что счет в серии стал 1-0 в пользу «Айлс». Следующий матч команды проведут 19 мая, начало игры - в 02:30 по московскому времени.