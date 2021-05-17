Дубль и ассист Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Флориду» в первом матче плей-офф НХЛ

В первом матче стартового раунда плей-офф Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» на выезде переиграла «Флориду» со счетом 5:4.

В составе победителей отличились Блэйк Коулмэн и по дуболю оформили Брэйден Пойнт и Никита Кучеров. Также на счету россиянина результативная передача. Напомним, что российский форвард пропустил весь регулярный чемпионат из-за повреждения и проводил первый матч в сезоне. Голкипер Андрей Василевский отразил 35 бросков из 39. Защитник Михаил Сергачев провел на площадке 21 минуту и 17 секунд, его показатель полезности составил «-1».

Хозяева ответили шайбами в исполнении Александра Баркова, Картера Вераге, Джонатана Юбердо и Оуэна Типпетта. Вратарь Сергей Бобровский сделал 34 сейва.

Таким образом, счет в серии стал 1-0 в пользу «Лайтнинг». Следующий матч между командами состоится 19 мая.

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