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17 мая 06:24
автор: Степан Шереметьев

Дубль и ассист Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Флориду» в первом матче плей-офф НХЛ

Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «BB&T Центр».

В первом матче стартового раунда плей-офф Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» на выезде переиграла «Флориду» со счетом 5:4.

В составе победителей отличились Блэйк Коулмэн и по дуболю оформили Брэйден Пойнт и Никита Кучеров. Также на счету россиянина результативная передача. Напомним, что российский форвард пропустил весь регулярный чемпионат из-за повреждения и проводил первый матч в сезоне. Голкипер Андрей Василевский отразил 35 бросков из 39. Защитник Михаил Сергачев провел на площадке 21 минуту и 17 секунд, его показатель полезности составил «-1».

Хозяева ответили шайбами в исполнении Александра Баркова, Картера Вераге, Джонатана Юбердо и Оуэна Типпетта. Вратарь Сергей Бобровский сделал 34 сейва.

Таким образом, счет в серии стал 1-0 в пользу «Лайтнинг». Следующий матч между командами состоится 19 мая.

НХЛ

Кубок Стэнли

1-й раунд

«Флорида» – «Тампа-Бэй» – 4:5 (2:1, 0:2, 2:2)

Голы:

0:1 – 7:42 – Колман (Макдона, Гурде)

1:1 – 9:41 – Барков (Йэндл, Юбердо)

2:1 – 16:31 – Верхаг (Йэндл, Барков)

2:2 – 24:58 – Кучеров (Стэмкос, Хедман)

2:3 – 34:51 – Кучеров (Хедман)

3:3 – 41:27 – Юбердо (Типпет, Беннетт)

4:3 – 44:09 – Типпет (Беннетт, Юбердо)

4:4 – 53:00 – Пойнт (Хедман, Кучеров)

4:5 – 58:46 – Пойнт (Макдона)

Вратари: Бобровский 35/40 – Василевский 35/39.

Счет в серии: 0-1

источник: «Советский спорт»
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