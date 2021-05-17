Кучеров догнал Овечкина по голам в Кубке Стэнли, начиная с 2014 года

В первом матче стартового раунда плей-офф Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» на выезде переиграла «Флориду» со счетом 5:4.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров забил два гола.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, вторая шайба Кучерова в матче с «Флоридой» стала для российского хоккеиста 38-й в Кубке Стэнли, начиная с 2014 года. По этому показателю он сравнялся с Александром Овечкиным из «Вашингтона», обойдя 36-летнего американца Джо Павелски из «Далласа» (37).

Отметим, что Кучеров провел свой первый матч в сезоне, он пропустил весь регулярный чемпионат НХЛ из-за операции на бедре.

Напомним, в прошлом году россиянин вместе с «Тампой» стал обладателем Кубка Стэнли.