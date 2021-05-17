Кучеров вышел на седьмое место по очкам в плей-офф НХЛ среди россиян

В первом матче стартового раунда плей-офф Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» на выезде переиграла «Флориду» со счетом 5:4.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отличился двумя заброшенными шайбами и результативной передачей.

Таким образом, на счету форварда стало 98 (37+61) очков в 91 матче плей-офф НХЛ за карьеру. По этому показателю Никита вышел на седьмое место в истории лиги среди россиян, опередив Игоря Ларионова (97 очков). Лучшим бомбардиром является Сергей Федоров (176). За ним идут Евгений Малкин (169), Александр Овечкин (132), Сергей Зубов (117), Павел Дацюк (113) и Алексей Ковалев (100).

Напомним, что следующий матч серии «Флорида» - «Тампа» состоится в ночь на 19 мая.