Кучеров признан третьей звездой матча «Флорида» - «Тампа-Бэй»

В первом матче стартового раунда плей-офф Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» на выезде переиграла «Флориду» со счетом 5:4.

Третьей звездой матча стал нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров, отличившийся двумя голами и одной результативной передачей.

Лучшим игроком встречи был признан форвард победителей Брэйден Пойнт, оформивший дубль.

Третья звезда - нападающий «Пантерз» Джонатан Юбердо, набравший 3 (1+2) очка.

Напомним, что счет в серии стал 1:0 в пользу «Тампы». Следующий матч между командами состоится в ночь на 19 мая.