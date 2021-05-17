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17 мая 09:22
автор: Степан Шереметьев

Кучеров - о первом матче после травмы: Мне хотелось сразу заявить о себе

Форвард «Лайтнинг» пропустил весь регулярный чемпионат нынешнего сезона НХЛ из-за повреждения бедра.

Нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров прокомментировал свое возвращение на лед после травмы.

Отметим, что в игре стартового раунда плей-офф Кубка Стэнли с «Флоридой» (5:4) россиянин набрал 3 (2+1) очка.

«Перед игрой я старался о ней не думать. Не знал, чего ожидать. Так что мне хотелось сразу заявить о себе, провести хорошую первую смену, возможно, «хитануть» кого-нибудь. Вот и все, что я пытался сделать. Но новое бедро - оно и есть новое бедро», - приводит слова хоккеиста официальный сайт НХЛ.

Добавим, счет в серии стал 1-0 в пользу «Лайтнинг». Следующий матч между командами состоится 19 мая.

Напомним, что в прошлом сезоне Кучеров вместе с «Тампой» стал обладателем Кубка Стэнли.

источник: NHL (НХЛ)
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