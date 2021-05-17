Яруллин - о переходе из «Ак Барса» в «Трактор»: Я долго об этом думал и принял тяжелое решение

Защитник «Трактора» Альберт Яруллин рассказал о своем решении покинуть «Ак Барс».

«Я принял сложное решение. Долго раздумывал над ним, это было тяжело. Почему так произошло? Это слишком личный момент, и я считаю, что все, что не касается игры и не связано с ней, должно оставаться личным. Я и сам думал, что всю свою карьеру проведу в Казани, мне этого хотелось, но в силу каких-то моментов, которые нельзя предугадать, получилось вот так», - приводит слова хоккеиста «Чемпионат».

Отметим, что Яруллин в завершившемся регулярном чемпионате КХЛ провел 42 матча, набрав 16 (2+14) очков. В 13 играх плей-офф на счету хоккеиста одна шайба и пять результативных передач.

Напомним, защитник также выступал за «Нефтяник», «Нефтехимик», «Барс» и «Атлант».