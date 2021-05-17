«Ак Барс» продлил контракт с Любимовым на один год

Пресс-служба «Ак Барса» сообщила о продлении контракта с нападающим Романом Любимовым.

Как сообщает источник, новое соглашение 28-летнего россиянина с клубом из Татарстана рассчитано до конца сезона-2021/2022.

Любимов присоединился к казанской команде в декабре прошлого года. В нынешнем сезоне он принял участие в девяти матчах «Ак Барса», отличившись двумя результативными передачами.

Ранее в своей карьере форвард выступал за магнитогорский «Металлург», «Спартак» и ЦСКА. В общей сложности он провел в КХЛ 442 встречи, набрав 99 (48+51) очков.