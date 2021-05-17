Алексей Анисимов: На чемпионате мира будет сразу 11 арбитров, имеющих опыт работы в КХЛ

Главный арбитр Континентальной хоккейной лиги Алексей Анисимов отреагировал на приглашение семи арбитров КХЛ на обслуживание матчей ближайшего чемпионата мира.

— Нам приятно, что Международная федерация хоккея высоко оценивает нашу работу. Важно отметить, что квота от страны составляет два главных и два линейных арбитра, но наше представительство выше за счет качественной работы привлеченных иностранных арбитров. Если брать картину в целом, то на ближайшем чемпионате мира будет сразу 11 арбитров, имеющих опыт работы в КХЛ, — передает слова Анисимова официальный сайт КХЛ.

Добавим, что сборная России сыграет в группе А, где ее соперниками станут Белоруссия, Словакия, Великобритания, Чехия, Швейцария, Дания и Швеция.